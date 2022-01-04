Первоуральск, Свердловская область, 4 января, 2022, 06:14 — ИА Регнум. Возле города Первоуральска Свердловской области в результате ДТП погиб человек и ещё пятеро граждан получили различные травмы. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Эта авария произошла вечером 3 января в районе деревни Хомутовка. Участниками происшествия стали встречные автомобили «ВАЗ-2110» и «ВАЗ-2112». Водитель первого погиб.

Также травмы получили пять человек, из них два несовершеннолетних Ход проведения доследственной проверки прокуратура Первоуральска взяла на контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичное ДТП произошло в Каменском районе. Там тоже погиб человек и пятеро, в том числе два несовершеннолетних, были травмированы.