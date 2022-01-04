Вашингтон, 4 января, 2022, 06:14 — ИА Регнум. Состояние американского бизнесмена, владельца компаний SpaceX и Tesla Илона Маска выросло за день на $32,6 млрд в связи с ростом стоимости акций его компании Tesla. Об этом 4 января свидетельствуют данные рейтинга миллиардеров Forbes.

Latimes.com Компания Tesla

Состояние Маска составило $304,2 млрд, таким образом бизнесмен не только остался самым богатым человеком в мире, но и увеличил отрыв от своего ближайшего соперника — генерального директора французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно, чьё состояние оценивается в $200,6 млрд.

Рост акций Tesla 3 января, в первый день торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в этом году, составил 13,53%. Цена возросла до $1 199,78 за акцию. Отмечается, что такой значительный рост стоимости произошёл на фоне объявления о рекордных поставках электромобилей клиентам по итогам 2021 года. Всего в ушедшем году компания направила покупателям 936 172 электромобиля, это на 87% больше, чем в 2020 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало о рекордных объёмах продаж электромобилей американской компании Tesla в 2021 году.