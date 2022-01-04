Каменск-Уральский, Свердловская область, , 05:55 — REGNUM В Свердловской области устанавливаются обстоятельства ДТП, которое произошло днём 3 января на территории Каменского района. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

ДТП

Иван Шилов © ИА REGNUM

По имеющейся у следствия данным, водитель автомобиля «Митцубиси» при совершении обгона не справился с управлением и врезался во встречную «Ладу Ларгус». Погибла пассажирка первого автомобиля. А ещё пять человек, в том числе двое детей, получили различные травмы.

Водитель автомобиля «Митсубиси» ранее привлекался к административной ответственности 24 раза. При этом оба водителя имеют стаж вождения более 20 лет. Прокуратура взяла на контроль ход проведения доследственной проверки по факту этого ДТП.