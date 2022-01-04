Нуакшот, 4 января, 2022, 05:38 — ИА Регнум. Заражение коронавирусной инфекцией было подтверждено у президента Исламской Республики Мавритания Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани Об этом 4 января сообщил информационный портал Sahara Media.

Мавритания

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65-летний Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани сдал тест на коронавирус после ухудшения самочувствия в связи с проявлением симптомов простуды. ПЦР-тестирование подтвердило заражение коронавирусом.

Уточняется, что глава Мавритании переносит заболевание в лёгкой форме. Пресс-служба Газуани отметила, что глава государства прошёл полную вакцинацию от коронавируса.

В настоящее время в Мавритании наблюдается подъём заболеваемости, после выявления на территории страны нескольких случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ЮАР отметили значительно более низкую смертность от штамма коронавируса «Омикрон» по сравнению с другими разновидностями SARS-CoV-2.