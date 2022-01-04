Москва, 4 января, 2022, 05:25 — ИА Регнум. Число правонарушений, связанных с фиктивной регистрацией мигрантов за 11 месяцев 2021 года сократилось в России на 15,8%, в сравнении с таким же периодом 2020 года. Об этом 4 января сообщило ТАСС сс ссылкой на данные пресс-службы МВД РФ.

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с января по ноябрь 2021 года включительно было выявлено свыше 27 тыс. преступлений, предусмотренных статьёй УК РФ о фиктивной постановке на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ. В сравнении с таким же периодом 2020 года наблюдается снижение на 15,8%.

Гражданину РФ за фиктивную регистрацию мигрантов, согласно законодательству, может грозить наказание в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, либо лишения свободы на срок до трёх лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России лицам без гражданства РФ будут выдавать временные удостоверения личности с чипом, содержащим биометрические данные и фотографию владельца документа.