Пекин, , 05:02 — REGNUM Как минимум пять человек погибло, трое пострадали, ещё девять числятся пропавшими без вести в результате схода оползня во время строительных работ на юге Китая. Об этом 4 января сообщает Центральное телевидение Китая.

Оползень Orange County Archives

ЧП произошло в провинции Гуйчжоу в городе Хуацзе, который находится в 150 км на северо-запад от административного центра города Гуйяна. В поисково-спасательных работах на месте происшествия заняты около 720 человек

Все пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу. Сотрудники полиции начали расследование обстоятельств и причин трагедии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о лавиноопасности в горных районах Камчатки.

Читайте ранее в этом сюжете: В МЧС РФ предупредили о лавинной опасности в горных районах Камчатки