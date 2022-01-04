Токио, , 04:11 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,3 было зарегистрировано сейсмологами в Тихом океане у побережья японских островов Огасавара. Об этом 4 января сообщило главное метеорологическое агентства Японии.

Землетрясение Zeml.info

По данным агентства, подземные толчки были зарегистрированы в 06:09 по местному времени (00:09 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 70 км под водой. Эпицентр находился в прибрежных водах острова Чичидзима, крупнейшего из островов архипелага Огасавара, расположенного более, чем в тысяче километров на юго-восток от Токио.

Угроза цунами не объявлялась, информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры не сообщалась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,5 на юго-западе Китая.

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