Москва, , 03:52 — REGNUM Причину отъезда из России корреспондента украинского агентства УНИАН Романа Цымбалюка назвала «синдромом Бабченко-Гордона» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 4 января в своём телеграм-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Много лет, живя в Москве, кричать про российско-украинскую войну, не вылезать из московских ресторанов, выпускать провокационно-фейковые помои в интернете, на все вопросы «чего же ты мучаешься в тылу врага и не пора ли вернуться к своим «на передовую» отвечать бессвязным мычанием, а потом придумать байку об угрозе безопасности и статусе заложника» — пояснила ситуацию с отъездом украинского журналиста Захарова.

Официальный представитель МИД назвала ситуацию с Цымбалюком «синдромом Бабченко-Гордона»: когда нет ни славы, ни мужества, ни надежды Савченко, а хочется».

Напомним, Цымбалюк рассказал в интервью изданию «Громадское», что вынужден был покинуть Россию из-за опасений за личную безопасность. При этом он упомянул, что его в декабре вызывали в прокуратуру Москвы на допрос по делу о возбуждении вражды и ненависти к жителям России. Однако об этом вызове Цымбалюк узнал, по его словам, из СМИ, а в день явки в прокуратуру ему, якобы, сообщили из ведомства об отмене вызова.