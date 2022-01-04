Порт-о-Пренс, , 03:11 — REGNUM Информацию о покушении на премьер-министра Гаити Ариэля Анри во время празднования годовщины независимости, подтвердили 4 января журналистам в офисе главы правительства.

Ариэль Арни Twitter.com/ArielHenryPM

Премьер-министр Гаити пережил нападение на него во время мероприятия в рамках празднования годовщины независимости страны от Франции. Анри и его сопровождающие присутствовали на службе по случаю праздника, которая проходила в церкви Сен-Шарль-де-Бороме в Гонаиве, когда рядом с ней началась стрельба из автоматического оружия. Премьер-министр и его охрана немедленно покинули небезопасное место.

Отмечается, что накануне Анри получил предупреждение не появляться на празднике в Гонаиве. По предварительным данным, угрозы поступили в адрес Анри от одной из вооружённых банд, хозяйничающих на Гаити.

По данным полиции, в результате стрельбы возле храма в Гонаиве погиб один человек, ещё несколько получили ранения. Глава правительства и его сопровождение не пострадали.

Ранее ИА REGNUM сообщало о попытке покушения на премьер-министра Гаити.

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