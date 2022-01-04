Париж, , 02:45 — REGNUM Самолет авиакомпании Ryanair, совершавший перелёт из английского города Манчестер в португальский город Фару, был вынужден отклониться от маршрута и совершить экстренную посадку во французском департаменте Финистер из-за паники среди пассажиров. Об этом 4 января сообщает газета The Sun.

Самолёт авиакомпании Ryanair +

Самолёт совершил посадку в аэропорту французского города Бреста, где на взлётно-посадочной полосе авиалайнер ожидали несколько пожарных машин. Уточняется, что посадка прошла в штатном режиме, пассажиры покинули самолёт и в сопровождении правоохранителей проследовали к терминалу.

По предварительной информации, причиной для паники пассажиров могло стать возгорание на борту самолёта. Власти не уточняли, придётся ли прибывшим на территорию Франции пассажирам уйти на карантин. По правилам санитарного контроля, прибывшие из Великобритании должны пройти регистрацию через специальное приложение и уйти на семидневный карантин. Из него можно выйти, если результат ПЦР-теста, сданного при въезде в страну, оказался отрицательным.

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