Париж, 4 января, 2022, 02:20 — ИА Регнум. Новый штамм коронавируса был выявлен на юге Франции у путешественников из Камеруна. Об этом 3 января сообщила электронная версия австрийской газеты Heute. Кроме того, об этом событии сообщил ряд крупных немецкоязычных СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новый вариант коронавирусной инфекции был выявлен исследователями из Марселя, он получил обозначение B.1.640.2. Уточняется, что «атипичная комбинация мутаций» была выявлена у туристов, вернувшихся из Камеруна. Исследователи предполагают, что новый штамм SARS-CoV-2 получил распространение в этой африканской стране.

В исследовании французских учёных указано, что новый штамм содержит 46 атипичных мутаций. Уровень заразности, патогенность и другие характеристики данного варианта коронавируса в настоящее время изучаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что коронавирус был выявлен у сотрудников бельгийской научно-исследовательской станции в Антарктиде.