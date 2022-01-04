Москва, , 01:59 — REGNUM До трёх человек возросло число погибших при пожаре в многоэтажном жилом доме на юге Москвы. Об этом 4 января сообщил журналистам источник в экстренных службах.

Пожар

Возгорание произошло в ночь на 4 января в двухкомнатной квартире на пятом этаже жилого дома на Кавказском бульваре. Площадь горения составила 20 кв. метров. Уточняется, что горели личные вещи жильцов. Огонь охватил одну из комнат и частично коридор, блокировав выход.

Тело одного погибшего было обнаружено при разборе завалов, второй человек погиб, когда прыгнул в окно, пытаясь спастись от огня. Тело третьего погибшего было найдено позднее.

На настоящий момент пожар удалось ликвидировать. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и полиция. Устанавливаются причины и обстоятельства пожара.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в жилом многоэтажном доме в Бурятии. Из дома удалось эвакуировать всех жильцов, включая четырёх детей. Пострадавших при пожаре нет.

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