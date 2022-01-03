Никосия, 4 января, 2022, 01:44 — ИА Регнум. Правила въезда для туристов на Кипр теперь будут включать сдачу обязательного ПЦР-теста за 48 часов до вылета на островное государство, вне зависимости от вакцинации. Об этом 3 января напомнила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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Решение было принято советом министров страны, оно вступает в силу с 4 января с 23:00 по местному времени и будет действовать до 15 января, как минимум. Пройти ПЦР-обследование за 48 часов до прибытия на остров обязаны все пассажиры в возрасте от 12 лет. Минздрав Кипра уточняет, что требование применяется и к пассажирам, путешествующим 4 января или позже и заполнили карту полета на Кипр (CyprusFlightPass) в течение 48 часов до 4 января.

Раньше ПЦР-тестирование надо было проходить за 72 часа до вылета на остров. Таким образом, срок годности теста был сокращён на сутки. Кроме того, пассажиры, ещё не прошедшие ревакцинацию, будут обязаны сдать ещё один ПЦР-тест в течение 72 часов после прибытия.

Ужесточение правил въезда на Кипр связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. На острове за последние несколько дней в связи с появлением штамма «Омикрон» резко возросло число выявленных случаев заражения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Кипре четвёртые сутки обновляется рекордный рост числа заражений коронавируcом SARS-CoV-2.