В Израиле потерпел крушение вертолёт с тремя членами экипажа на борту
Хайфа, Израиль, 4 января, 2022, 01:09 — ИА Регнум. Военный вертолёт с тремя членами экипажа на борту потерпел крушение на севере Израиля, у побережья города Хайфа. Об этом 3 января сообщает газета The Times of Israel.
По предварительным данным, на борту воздушного судна находились три члена экипажа. Спасателям удалось обнаружить всех троих пилотов, один из них был госпитализирован с травмами средней степени тяжести. В настоящее время жизнь его, по уверениям врачей, находится вне опасности. О состоянии остальных членов экипажа не сообщается.
Отмечается, что военный вертолёт Eurocopter AS565 Panther в момент крушения принимал участие в учениях. Причиной падения воздушного судна предварительно названа техническая неисправность.
Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении вертолёта в Аргентине, занимавшегося тушением пожара. При крушении погибли два человека.