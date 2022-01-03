Хайфа, Израиль, 4 января, 2022, 01:09 — ИА Регнум. Военный вертолёт с тремя членами экипажа на борту потерпел крушение на севере Израиля, у побережья города Хайфа. Об этом 3 января сообщает газета The Times of Israel.

Jerry Gunner AS 565SA Panther

По предварительным данным, на борту воздушного судна находились три члена экипажа. Спасателям удалось обнаружить всех троих пилотов, один из них был госпитализирован с травмами средней степени тяжести. В настоящее время жизнь его, по уверениям врачей, находится вне опасности. О состоянии остальных членов экипажа не сообщается.

Отмечается, что военный вертолёт Eurocopter AS565 Panther в момент крушения принимал участие в учениях. Причиной падения воздушного судна предварительно названа техническая неисправность.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении вертолёта в Аргентине, занимавшегося тушением пожара. При крушении погибли два человека.