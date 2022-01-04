Нью-Йорк, США, , 00:51 — REGNUM Совместное заявление России, Китая, США, Великобритании и Франции о недопустимости ядерной войны приветствовал генеральный секретарь Организации Объединённых наций (ООН) Антониу Гутерриш. Об этом сказано в заявлении представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, 3 января распространённом пресс-службой всемирной организации.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

«Генеральный секретарь ценит признание ядерными державами необходимости придерживаться своих многосторонних и двусторонних обязательств по нераспространению, разоружению и контролю над вооружениями, в том числе обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия в части, относящейся к ядерному разоружению», — сказано в документе.

Также в заявлении указывается, что генсек ООН ожидает дальнейших деталей относительно будущих инициатив по предотвращению ядерной войны. Отмечается, что Гутерриш использует эту возможность для подтверждения своей готовности работать с ядерными державами и со всеми странами-членами ООН с целью окончательно покончить с ядерным оружием.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в МИД КНР отметили значение совместного заявлениея лидеров пяти ядерных стран (России, Китая, Франции, США и Великобритании) о предотвращении ядерной войны для укрепления взаимного доверия между крупными державами.

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