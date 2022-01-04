4 января 2022 | Время чтения 3 мин

Евгений Цоц, , 00:13 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский описал сценарий краха США. В эфире телеканала «Россия 24» он высказал мнение, что механизм распада Соединённых Штатов уже запущен, и предположил, что уже в обозримом будущем из этой страны начнётся эвакуация части населения. При этом некоторые американцы, уверен политик, выберут новым местом для жизни именно Россию.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии Жириновского, механизм крушения США схож с тем, что сработал при распаде СССР, и основан на межнациональных противоречиях. Национальное большинство годами использовалось в качестве донора для усиления меньшинств, а в итоге лишилось духа и мотивации отстаивать свою страну. Разница лишь в том, что от Москвы на волне национализма откололись окраинные республики, а в Америке население смешано. Кукловодами выступают финансовые магнаты, зарабатывающие на бедах людей, уверен политик.

Владимир Жириновский A.Savin

«Они запустили механизм. Когда мы 70 лет национальные окраины подкармливали за счёт русских, и в 1991 году всё — русские не вышли защищать СССР. Они не понимали: «А где мы, русские?» Национальные окраины ушли. В Америке запустили такой же механизм. Там нет национальных окраин, там есть афроамериканцы, мексиканцы, то есть небелое население. Белое — уже половина. Через десять лет там будет 40% белых. И начнётся эвакуация белых в Канаду, Австралию и другие регионы. Может быть, даже у нас попросятся где-нибудь в Сибири поселиться. Вот Америка на этом рухнет. И, естественно, афроамериканцы ничего не смогут сделать — у них не хватает знаний, технических навыков. Этот механизм запущен. Это всё делают финансовые магнаты. Всемирная финансовая паутина. Их интересуют только деньги, прибыль, заработать. И они зарабатывают!» — рассказал лидер либерал-демократов.

Жириновский, конечно, дал упрощённую картину. По переписи населения 2020 года белых в США хоть и стало меньше, но пока ещё остаётся 57,8%. При этом уже есть штаты, где эта этническая группа в меньшинстве, например, в Калифорнии — 34,7%, в то время как латиноамериканцев там почти 40%. А доля афроамериканцев в структуре населения Соединённых Штатов составляет лишь 12,4%. Однако в том, что в США грядёт «парад этносов», мир убедился на примере движения BLM.

Миграция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Бегство белых из районов, населённых другими этническими группами, — известная демографическая тенденция. Этим в целом закончилась колонизация Западом Африки, когда белые, перестав быть доминирующим меньшинством, столкнулись с непреодолимыми трудностями. Недавний пример — ЮАР, откуда с 1995 года по 2008 год в результате притеснений уехали 800 тыс. из 5 млн белых жителей.

В США много лет белые мигрируют из центров городов и «неблагополучных» районов в богатые пригороды, то есть проблему конфликтов удавалось решать за счёт экономического неравенства. Уже нет смысла разбираться в причинах, хотя очевидно, что они достаточные для того, чтобы оставить свой дом и привычную местность. Но, учитывая преференции, которые сейчас в США получают различные социальные группы при трудоустройстве, экономическая лазейка не может быть бесконечной.

Если прогноз Жириновского сбудется и начнётся эвакуация части населения США, то стоит признать — бежать-то особенно и некуда. Австралия и Канада намного меньше по размерам и принять крупные потоки не смогут. А Западная Европа сама переживает непростое время и перенаселена. Россия с большими неосвоенными просторами, устойчивым политическим, а, возможно, и экономическим положением может оказаться на вершине мест, куда люди со всего мира будут стремиться переехать.