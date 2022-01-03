Москва, , 23:43 — REGNUM Суд в Москве еще в июле 2020 года заочно арестовал главного режиссера Одесского национального академического театра оперы и балета Евгения Лавренчука, обвиняемого по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса России (мошенничество в крупном размере). Об этом 3 января сообщили ТАСС в Таганском районном суде столицы.

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«Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Лавренчука Евгения Викторовича», — отметили в столичном суде.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко интернет-изданию hromadske сообщил, что 17 декабря в итальянском Неаполе сотрудники правоохранительных органов задержали по запросу России главного режиссера Одесского национального академического театра оперы и балета Евгения Лавренчука.

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