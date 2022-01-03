Вашингтон, 3 января 2022, 23:36 — REGNUM Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен обсудил с министрами иностранных дел стран «Бухарестской девятки» (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония) ситуацию на границе России и Украины.
В ходе разговора Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты планируют продолжить консультации с союзниками для выработки дальнейшей стратегии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джозеф Байден провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Лидеры США и Украины обсудили вопросы в сфере безопасности и поддержали дипломатические усилия в рамках диалога с Россией по линии НАТО и ОБСЕ.
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