Вашингтон, 3 января, 2022, 23:36 — ИА Регнум. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен обсудил с министрами иностранных дел стран «Бухарестской девятки» (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония) ситуацию на границе России и Украины.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

«Госсекретарь и министры иностранных дел обсудили дестабилизирующее наращивание Россией военной мощи вдоль границы Украины, а также необходимость выработки единой и решительной позиции НАТО в части коллективной защиты своих союзников», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Неда Прайса.

В ходе разговора Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты планируют продолжить консультации с союзниками для выработки дальнейшей стратегии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джозеф Байден провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Лидеры США и Украины обсудили вопросы в сфере безопасности и поддержали дипломатические усилия в рамках диалога с Россией по линии НАТО и ОБСЕ.

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