Лондон, 3 января 2022, 23:35 — REGNUM Британская актриса Эмма Уотсон призналась, что в свое время хотела отказаться от исполнения роли Гермионы Грейнджер в пятом фильме о Гарри Поттере «Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007). Причиной, как заявила актриса, стал стресс, связанный со съемками.

Эмма Уотсон
Эмма Уотсон
David Shankbone

Также издание PEOPLE сообщило, что Эмма Уотсон долгое время чувствовала себя некомфортно из-за обрушившейся на нее славы.

Пятый фильм «Гарри Поттер и Орден Феникса» вышел в прокат 28 июня 2007 года и при бюджете в 150 миллионов долларов собрал почти 1 миллиард долларов (938 миллионов долларов). Режиссером проекта выступил Дэвид Йейтс, который на данный момент ведет работу над кинолентой «Фантастические твари: Тайны Дамблдора».