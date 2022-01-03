Лондон, 3 января, 2022, 23:35 — ИА Регнум. Британская актриса Эмма Уотсон призналась, что в свое время хотела отказаться от исполнения роли Гермионы Грейнджер в пятом фильме о Гарри Поттере «Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007). Причиной, как заявила актриса, стал стресс, связанный со съемками.

David Shankbone Эмма Уотсон

Также издание PEOPLE сообщило, что Эмма Уотсон долгое время чувствовала себя некомфортно из-за обрушившейся на нее славы.

Пятый фильм «Гарри Поттер и Орден Феникса» вышел в прокат 28 июня 2007 года и при бюджете в 150 миллионов долларов собрал почти 1 миллиард долларов (938 миллионов долларов). Режиссером проекта выступил Дэвид Йейтс, который на данный момент ведет работу над кинолентой «Фантастические твари: Тайны Дамблдора».