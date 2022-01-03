Вашингтон, , 23:25 — REGNUM Кинолента от студии Marvel «Человек-паук: Нет пути домой», собрав в прокате более 1,3 миллиарда долларов, стала десятым самым кассовым фильмом в истории США. По этому показателю картина опередила «Черную Пантеру».

Человек-паук Цитата из видео «SPIDER-MAN: NO WAY HOME — Official Trailer» Youtube.com

Премьера третьего фильма о Человеке-пауке с Томом Холландом в главной роли состоялась 13 декабря 2021 года. Главные роли, помимо Холланда, исполнили Зендея, Бенедикс Камбербэтч, Мариса Томмей, Уиллем Дефо, Альфред Молина, Эндрю Гарфилд, Тоби Магуайр и Джейми Фокс. Бюджет фильма, согласно данным «Кинопоиска», составил 200 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что «Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым голливудским фильмом за период пандемии.