Оттава, , 23:20 — REGNUM Канадский музыкант Эйбел Макконен Тесфайе, известный как The Weeknd, анонсировал новый альбом Dawn FM, который выйдет 7 января. Об этом исполнитель сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Также Эйбел Тесфайе пообещал, что новый альбом должен стать «новой звуковой вселенной». В записи нового альбома приняли участие Джим Кэрри, Куинси Джонс, Tyler, The Creator, Lil Wayne и Onehtrix Point Never.

Ранее сообщалось, что стриминговый сервис Apple Music в конце 2021 года официально назвал The Weeknd победителем в номинации «Артист года».