Вашингтон, 3 января, 2022, 23:14 — ИА Регнум. Американский режиссер Джеймс Ганн на своей странице в Twitter намекнул, что трейлер «Стражей Галактики. Часть 3» может не выйти в 2022 году. Об этом также сообщило издание Kinonews.

Х/ф «Стражи Галактики», постер, 2014 г

Съемки третьей части «Стражей Галактики» были отложены из-за нескольких событий, помешавших съемочному процессу. На данный момент процессу создания фильма ничего не мешает и производство идет полным ходом.

Ранее сообщалось, что Джеймс Ганн вернулся в киностудию Marvel, чтобы закончить трилогии «Стражи Галактики». Третий фильм должен выйти в прокат в мае 2023 года.

Премьера первой части «Стражей Галактики» состоялась 21 июля 2014 года и за время мирового проката фильм собрал более 770 миллионов долларов при бюджете в 170 миллионов долларов.