Киев, , 23:08 — REGNUM На Украину с начала 2022 года не пустили 25 граждан России. Об этом 3 января сообщает Государственная пограничная служба страны.

Украинский пограничник Dpsu.gov.ua

«С начала 2022 года пограничники пропустили через государственную границу на въезд и выезд всего более 141 тыс. человек, а также 23,7 тыс. транспортных средств, — говорится в сообщении. — Отказано в пропуске 97 иностранцам, из них 25 — граждане РФ».

Отмечается, что 10 человек были задержаны за незаконное пересечение и попытку незаконного пересечения границы вне пунктов пропуска.

Как передавало ИА REGNUM, с 15 декабря на Украине вступил в силу закон о применении оружия пограничниками и о других мерах воздействия и спецсредствах в соответствии с уставами ВСУ.