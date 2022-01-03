Рязань, , 23:07 — REGNUM Четверо жителей Рязанской области госпитализированы после ДТП в Белоруссии 3 января, об этом сообщили в оперативной группе правительства Рязанской области.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточняется, по данным ГУ здравоохранения Витебского облисполкома, состояние пострадавших из Рязанской области, им оказана помощь. Известно, что все пострадавшие 1966−67 годов рождения.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов дал поручение организовать оказание содействия и возможной помощь пострадавшим.

Авария с участием пассажирского автобуса, в котором пострадал 41 человек, произошла около 13:30 в Белоруссии на трассе Витебск-Орша. Водитель легкового автомобиля Renault при совершении обгона выехал на встречную полосу и врезался в экскурсионный автобус, в котором находились 42 человека. В результате аварии погиб водитель автомобиля. В аварии пострадал водитель и пассажиры — 41 гражданин РФ.