Рязань, 3 января, 2022, 23:07 — ИА Регнум. Четверо жителей Рязанской области госпитализированы после ДТП в Белоруссии 3 января, об этом сообщили в оперативной группе правительства Рязанской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Как уточняется, по данным ГУ здравоохранения Витебского облисполкома, состояние пострадавших из Рязанской области, им оказана помощь. Известно, что все пострадавшие 1966−67 годов рождения.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов дал поручение организовать оказание содействия и возможной помощь пострадавшим.

Авария с участием пассажирского автобуса, в котором пострадал 41 человек, произошла около 13:30 в Белоруссии на трассе Витебск-Орша. Водитель легкового автомобиля Renault при совершении обгона выехал на встречную полосу и врезался в экскурсионный автобус, в котором находились 42 человека. В результате аварии погиб водитель автомобиля. В аварии пострадал водитель и пассажиры — 41 гражданин РФ.