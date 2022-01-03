Москва, 3 января, 2022, 23:07 — ИА Регнум. Кассовые сборы киноленты «Последний богатырь: Посланник Тьмы» достигли 1 миллиарда рублей в российском прокате. На это фильму потребовалось 10 дней. Об этом свидетельсвуют данный Единой информационной системы.

Kinopoisk.ru Съемки фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Первый фильм «Последний богатырь», вышедший в прокат в 2017 году, собрал 1,66 миллиарда рублей. За режиссуру отвечал Дмитрий Дьяченко, который также работал над двумя последующими фильмами «Последний богатырь: Корень зла» и «Последний богатырь: Посланник Тьмы».

«Последний богатырь: Посланник Тьмы» вышел в прокат 23 декабря 2021 года. Главные исполнили Виткор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко и Евгений Дятлов.