Лондон, 3 января, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Ученые из Бангорского университета, расположенного в Великобритании, провели эксперимент, который помог найти ответ на вопрос, как перелетные птицы преодолевают тысяч километров и не сбиваются с пути. Статья об этом была опубликована в журнале Journal of experimental biology.

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Эксперимент проводился под руководством Флориана Пакмора и его коллег. Для проведения эксперимента ученые поместили птиц в Воронку Эмлена. Воронка Эмлена — это специальное устройство, предназначенное для изучения миграции птиц. Для того, чтобы птицы не улавливали магнитное поле Земли, некоторым птицам на лоб поместили магниты.

Результаты эксперимента показали, что контрольная группа, без магнитов, всегда ориентировалась правильно, на юг, а птицы с магнитами летели в разных направлениях. Причем птицы, выбранные для эксперимента, ранее не мигрировали. Было установлено, что ориентация с помощью магнитного поля является врожденной.