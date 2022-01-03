Ефремов, Тульская область, , 22:56 — REGNUM Два человека погибли, предположительно, в результате отравления угарным газом, в Тульской области 3 января, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Следственный комитет Sledcom.ru

Тела мужчины 1976 года рождения и женщины 1962 года рождения были обнаружены в квартире жилого дома в селе Большие Медведки Ефремонвского района Тульской области. Причиной смерти, предположительно, могло стать отравление угарным газом.

Следственные органы начали проверку. Установлено, что в помещении, где жили погибшие, работал газовый отопительный котел.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 2 января, в Самарской области в результате отравления угарным газом погибли три человека.