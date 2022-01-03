Анкара, , 22:56 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ряд вопросов. Об этом 3 января сообщил ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Мевлют Чавушоглу — Министр иностранных дел Турции Tio.ch

«В ходе переговоров… (представителями двух стран) были обсуждены напряженность между РФ и Украиной, … двусторонние отношения между Турцией и США, события в Судане, Эфиопии и на Кавказе», — сказал источник.

Как передавало ИА REGNUM, ранее турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что в начале года должна состояться встреча спецпредставителей Армении и Турции.