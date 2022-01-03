Токио, 3 января, 2022, 22:51 — ИА Регнум. 3 января компания SEGA объявила, что с момента выхода PC-версий игр было продано около 2,8 миллионов копий игр серии Yakuza. Об этом также написало издание PCGames.

Иван Шилов ИА REGNUM Yakuza: Like a Dragon

Последняя игра серии Yakuza «Yakuza: Like a Dragon» вышла на 10 ноября 2020 года и за прошедший год было реализовано около 400 тысяч копий.

На данный момент франшиза Yakuza насчитывает восемь игр основной серии, два ремейка и восемь ответвлений. Первая игра Yakuza вышла в 2005 году и изначально была доступна лишь на платформе PlayStation 2. С выходом Yakuza 0 серия игр Yakuza перестала быть эксклюзивом для PlayStation и стала также доступной на PC.

Ранее сообщалось, что SEGA начала разработку продолжения Yakuza: Lika a Dragon.