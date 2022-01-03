Вашингтон, , 22:45 — REGNUM Заявление лидеров России, США, Китая, Великобритании и Франции о предотвращении ядерной войны приветствовал председатель ГА ООН Абдулла Шахид. Об этом 3 января заявила РИА Новости его официальный представитель Полина Кубиак.

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«Абдулла Шахид приветствует совместное заявление пяти ядерных держав, которые также являются постоянными членами Совета Безопасности», — сказала Кубиак.

Как передавало ИА REGNUM, 3 января 2022 г. лидеры пяти ядерных держав (России, США, Китая, Великобритании и Франции) приняли заявление о предотвращении ядерной войны.