Вена, 11 апреля, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Некоторые страны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), включая Украину, не стали выражать соболезнования в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом 11 апреля заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на специальном заседании постоянного совета организации, на котором представил информацию о теракте в Подмосковье.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Уместно сказать, что ряд государств — участников ОБСЕ воздержались от соболезнований, не найдя также никаких слов для осуждения актов террора против российских граждан», — заявил дипломат.

Он добавил, что не прозвучало таковых слов и от представителей киевского режима. Наоборот, уточнил он, там выступили с немыслимыми по своей абсурдности комментариями в целях отвлечь внимание от неоспоримых фактов, указывающих на украинский след.

Лукашевич заявил, что Россия признательна государствам — участникам ОБСЕ, разделяющим боль РФ от терактов и не накладывающим на эти проявления «политические фильтры». По словам дипломата, терроризм — общая для всех угроза.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта вооружённые террористы напали на «Крокус Сити Холл». Они открыли огонь из автоматов по посетителям и подожгли зрительный зал. В результате террористической атаки погибли 145 человек, в том числе шесть детей. Пострадал 551 человек.

Директор ФСБ Александр Бортников 27 марта заявил, что показания задержанных по делу о теракте в «Крокусе» подтверждают украинский след. В российском МИД заявили, что следствие обнаружило неопровержимый украинский след в ряде терактов, произошедших в России.

Следственный комитет 8 апреля заявил, что продолжает устанавливать исполнителей, пособников и организаторов теракта в «Крокус Сити Холле». В ведомстве отметили, что следствие получило значимые данные о подготовке террористов, которые могут свидетельствовать об их связи со спецслужбами Украины.

Президент Владимир Путин пообещал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».