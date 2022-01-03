Таллин, , 22:41 — REGNUM Безопасность европейского континента находится в «реальной опасности из-за восточного соседа ЕС», заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

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«Восточный сосед Европейского союза не хочет жить сам и позволять другим жить в мире и демократии. Другие страны для него — это просто территории, которые представляют ценность для завоевания», — цитирует его пресс-служба эстонского военного ведомства.

Министр также заявил, что Эстонии больше не нужно «отстаивать себя в одиночестве», поскольку «теперь у нее есть сильные союзники».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лаанет заявил, что эстонские военные готовы к установке временного проволочного заграждения на границе с Россией для того, чтобы предотвратить возможные гибридные атаки на границы Евросоюза и НАТО.

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