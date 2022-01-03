Таллин, 3 января 2022, 22:41 — REGNUM Безопасность европейского континента находится в «реальной опасности из-за восточного соседа ЕС», заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет.
Министр также заявил, что Эстонии больше не нужно «отстаивать себя в одиночестве», поскольку «теперь у нее есть сильные союзники».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лаанет заявил, что эстонские военные готовы к установке временного проволочного заграждения на границе с Россией для того, чтобы предотвратить возможные гибридные атаки на границы Евросоюза и НАТО.
Читайте также: В Эстонии заявили о готовности установить заграждение на границе с Россией