Лондон, 3 января 2022, 22:36 — REGNUM 3 января компания Warner Music Group приобрела авторские права на все песни британского исполнителя Дэвида Боуи за 250 миллионов долларов. Об этом сообщил издание Financial Times.
«Мы по-настоящему довольны тем, что музыка Дэвида Боуи теперь будет в надежный руках Warner Chappell Music», — цитирует юриста Аллена Грубмана, работающего на наследников Боуи, Financial Times.
В 2002 году Дэвид Боуи занял 29 место в опросе телеканала BBC «100 величайших британцев». За всю свою карьеру Боуи продал более 136 миллионов пластинок, тем самым войдя в десятку самых успешных артистов в истории музыки Великобритании.