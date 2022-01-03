Лондон, , 22:36 — REGNUM 3 января компания Warner Music Group приобрела авторские права на все песни британского исполнителя Дэвида Боуи за 250 миллионов долларов. Об этом сообщил издание Financial Times.

Обложка альбома Дэвида Боуи «Young Americans». 1975 Davidbowie.com

«Мы по-настоящему довольны тем, что музыка Дэвида Боуи теперь будет в надежный руках Warner Chappell Music», — цитирует юриста Аллена Грубмана, работающего на наследников Боуи, Financial Times.

В 2002 году Дэвид Боуи занял 29 место в опросе телеканала BBC «100 величайших британцев». За всю свою карьеру Боуи продал более 136 миллионов пластинок, тем самым войдя в десятку самых успешных артистов в истории музыки Великобритании.