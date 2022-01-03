Лондон, , 22:30 — REGNUM Сервис Internet Movie Database (IMDb) опубликовал рейтинг лучших сериалов прошедшего 2021 года. Первое место занял сериал от Disney+ «ВандаВижен», рассказывающий о событиях киновселенной Marvel после фильма «Мстители: Финал».

HBO JasonParis

Второе, третье и четвертое места соответственно заняли сериалы «Локи» (Disney+), «Игра в кальмара» (Netflix) и «Сокол и Зимний солдат» (Disney+). Пятерку лучших сериалов 2021 года замыкают «Бриджертоны» от Netflix.

Самым ожидаемым сериалом 2022 года называют «Дом дракона», являющийся приквелом «Игры престолов». Точная дата премьеры «Дома дракона» на HBO Max остается неизвестной.