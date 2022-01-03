Лондон, 3 января, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию первых торгов подобрались к отметке в $1000 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Так, стоимость февральских контрактов на открытии составила $817, затем фьючерсы дешевели, котировки опускались до $771,2.

Однако после полудня цены на газ начали расти. Локальный максимум составил $987,3, а цена закрытия — $982,6, что на 19,6% выше расчетной цены 31 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, цена на газ в Европе в ходе торгов 31 декабря опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м впервые с 10 ноября.

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