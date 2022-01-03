Лондон, , 22:21 — REGNUM Третья часть кинофраншизы «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» стала самой ожидаемой кинолентой 2022 года. Об этом сообщило издание «Ридус».

Эдди Редмэйн. Постер фильма «Фантастические твари»

Помимо «Фантастических тварей» в рейтинг самых ожидаемых фильмов 2022 года входят такие киноленты как «Доктор Стрэндж: Мультивселенная Безумия», «Миссия: невыполнима 7», «Бэтмен» и другие.

Мировая премьера третьей части «Фантастических тварей» назначена на 7 апреля 2022 года. Главные роли в фильме сыграют Элион Судол («Фантастические твари и где они обитают»), Мадс Миккельсен («Охота», «Казино Рояль», «Ганнибал»), Джуд Лоу («Шерлок Холмс», «Гаттака»), Кэтри Уотерстон («Фантастические твари и где они обитают») и Эзра Миллер («Лига справедливости Зака Снайдера»).