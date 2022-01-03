Лос-Анджелес, США, , 22:13 — REGNUM Фантастический боевик «Дюна» Дени Вильнева не смог попасть в пятерку лидеров стримингового сервиса HBO Max по числу привлеченных абонентов в дни премьеры. При этом «Дюна» был одним из самых ожидаемых фильмов 2021 года.

HBO JasonParis

Рейтинг пяти фильмов по количеству просмотров в премьерные дни:

1. «Мортал Комбат» (3,8 миллиона)

2. «Годзилла против Конга» (3,6 миллиона)

3. «Отряд самоубийц 2: Миссия Навылет» (2,8 миллиона)

4. «Матрица 4: Воскрешение» (2,8 миллиона)

5. «Космический джем 2: Новое поколение» (2,1 миллиона)

«Дюна» вышла в прокат 3 сентября 2021 года. Российская премьер киноленты состоялась 16 сентября. За время проката фильм собрал почти 400 миллионов долларов при бюджете в 165 миллионов долларов.