Вашингтон, 3 января, 2022, 22:07 — ИА Регнум. Самолет президента Соединенных Штатов Джо Байдена по прибытии на авиабазу Эндрюс недалеко от Вашингтона занесло снегом, сообщает The Independent.

Крыло самолета

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Отмечается, что снежная буря охватила американскую столицу 3 января. Байден смог покинуть воздушное судно только спустя 30 минут после приземления: все это время сотрудники аэропорта очищали полосу от снега.

После этого американский лидер спустился по трапу, прикрывая лицо от порывов ветра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее не менее двух человек стали жертвами стихийного бедствия, вызванного торнадо в американском городе Монетт штата Арканзас.

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