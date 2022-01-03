Москва, 3 января, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Гражданам России, попавшим в ДТП в Витебской области Белоруссии, оказывается необходимая медицинская помощь, их жизни вне опасности. Об этом 3 января сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Минздрав России находится в тесном контакте с белорусскими коллегами… — цитирует Кузнецова ТАСС. — Жизнь пострадавших вне опасности, вся необходимая помощь оказывается им в полном объеме».

Как передавало ИА REGNUM, ДТП с участием легкового автомобиля и экскурсионного автобуса произошло в Белоруссии 3 января. По последним данным, в результате аварии пострадали более 40 граждан России.

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