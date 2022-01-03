Рим, 3 января, 2022, 21:50 — ИА Регнум. 3 января на официальном сайте римского футбольного клуба «Рома» сообщили, что один из игроков основной команды сдал положительный тест на коронавирус. Имя игрока не называется.

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При этом отмечается, что заболевший до этого был вакцинирован. На данный момент футболист находится дома на самоизоляции.

После девятнадцати туров итальянской Серии А сезона 2021/22 «Рома», набрав 32 очка, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата. В следующем матче, который состоится 6 января в Милане на стадионе «Сан-Сиро», «Рома» сыграет с «Миланом».

Ранее сообщалось, что два игрока мюнхенской «Баварии» Люка Эрнандес и Тангу Ньянзу Куасси сдали положительные тесты на коронавирус.