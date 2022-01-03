3 января 2022 | Время чтения 10 мин

Люди, представляющие любые властные структуры, должны наконец-то понять, что дискредитируют власть совсем не те, кто хает её при каждом удобном случае, кто живёт по принципу, чем хуже в стране — тем лучше. Самый большой урон власти наносят те, кто, являясь её представителями, принимают необдуманные решения, исходя из сиюминутной конъюнктуры.

Александр Мазурицкий, , 23:50 — REGNUM На долгие годы в новейшей российской истории август стал считаться символом различных катастроф и потрясений. Чего только не переживали россияне в этом месяце. События августа 1991, дефолт 1998 года, август 2018, когда жители России до конца осознали неизбежность пенсионной реформы ― это только наиболее значимые вехи в череде «чёрных августов».

Библиотека Дарья Антонова © ИА REGNUM

Однако создаётся впечатление, что у людей, связанных со сферой культуры, появился свой «черный месяц», когда происходят различные катаклизмы с учреждениями культуры. И «славу» такого месяца по праву может приобрести декабрь. Хотелось бы напомнить — 10 января 2017 г. ИА REGNUM первым откликнулось на попытку объединения Российской государственной и Российской национальной библиотек статьёй «Новогодний подарок двум столицам».

В настоящее время Департаментом культуры г. Москвы предпринята попытка кардинального реформирования системы учреждений культуры столицы. Причём это действо так же, как и в случае с национальными библиотеками, свалилось на головы столичных библиотекарей и работников культурно-просветительных учреждений в преддверии Нового года.

24 декабря 2021 года было принято решение о реорганизации централизованных библиотечных систем города Москвы. Неизвестно, где этот «эпохальный» документ отлёживался несколько дней, но для тех, кого он непосредственно касался, он был обнародован именно в преддверии Нового года. Людей просто вызвали, проинформировали об этом «замечательном» событии и дали подписать приказ о реорганизации. Думаю, что для работников библиотек и культурно-просветительных учреждений эффект этого действа был сродни отмене «Юрьева дня» для крепостных в конце XVI века. В чём же суть этого документа? Ликвидируются сосредоточенные в округах государственные бюджетные учреждения культуры, клубы и дома культуры. Все они присоединяются к централизованным библиотечным системам, и в каждом округе создаются так называемые Государственные бюджетные учреждения города Москвы «Объединение культурных центров». Руководителям библиотек дано указание — осуществить перечень мероприятий для реализации проекта, включая внесение изменений в устав библиотеки.

Сергей Иванов. Крестьяне уходят от помещика в Юрьев день. 1908

У меня, как человека, жизнь которого более пятидесяти лет связана с библиотечной профессией, возникает вопрос, а был ли причастен к этому решению хоть один специалист с базовым библиотечным образованием или специалист в области социально-культурной деятельности? Это вопрос далеко не праздный, так как именно специалистам этой сферы видна вся непродуманность и пагубность подобных действий для сферы культуры. По большому счёту действия московских чиновников от культуры просто пополнили список некомпетентных решений относительно учреждений культуры в других российских регионах.

Об этой некомпетентности говорит нарушение «Закона о библиотечном деле» 1994 г. Создаётся впечатление, что в московском Департаменте культуры его не читали. В статье 23 «Реорганизация и ликвидация библиотек» есть пункт 3, который гласит: «Реорганизация библиотеки в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования может происходить в порядке, установленном действующим законодательством, как по инициативе учредителя библиотеки, так и по инициативе библиотеки при согласии всех сторон». Правда, в отдельных регионах учредители научились обходить вопрос о согласии сторон. Но об этом лучше известно бывшим руководителям библиотек, чьё согласие так и не удалось получить.

А как быть законом «О библиотечном обслуживании города Москвы» от 23.09.2009 г. В нём чётко обозначена централизованная библиотечная система города Москвы. Даже человеку, не сведущему в юриспруденции, понятно, что вначале должны быть внесены изменения в столичный закон, а потом уже на основании изменения законодательной базы проводиться те изменения, которые так рьяно стал реализовывать Департамент культуры. И ещё, в московском законе отсутствует статья о реорганизации и ликвидации библиотек. Следовательно, столичные руководители в этом случае должны были ориентироваться на федеральный закон «О библиотечном деле», о котором мы упоминали выше. Правда, может суть деяний московских чиновников базируется на представлении о том, что «Объединённый культурный центр» уже не попадает под юрисдикцию закона «О библиотечном деле»? Как неисповедимы пути Господни, так зачастую непонятны и действия вершителей библиотечных судеб.

Лучше всего действия, подобные тем, которые сейчас совершает Департамент культуры города Москвы, проиллюстрировала в своём выступлении на заседании Совета по культуре и искусству при Президенте Российской Федерации, которое состоялось 27 октября 2020 года, доктор экономических наук, заместитель директора Института экономики РАН Валентина Юрьевна Музычук. Она затронула одну из наиболее болевых точек — проблему оптимизации сферы культуры. Валентина Юрьевна отметила, что оптимизация учреждений культуры осуществляется в нескольких вариантах — присоединение мелких учреждений к более крупным в виде структурных подразделений и объединение разноплановых учреждений культуры. Всё это приводит к изменению профиля учреждения.

Заседание Совета по культуре и искусству (в режиме видеоконференции) Kremlin.ru

В. Ю. Музычук отметила, что слияние учреждений культуры разного профиля ведёт к потере своего функционала, который постепенно сводится на нет. Более того, с высокой трибуны она заявила следующее: «С 2018 года у нас инициирован новый «крестовый поход» на культуру. Речь идёт о новой волне сокращений, связанных с так называемой реализацией плана оптимизации бюджетных расходов субъектов Российской Федерации».

Хотелось бы напомнить нынешнему поколению реформаторов, как трактуется понятие «Оптимизация» в экономическом словаре. Оно обозначено следующим образом: «(Оptimization) Выбор из всех возможных вариантов использования ресурсов тех, которые дают наилучшие результаты». Думаю у профессионалов библиотечного дела и специалистов в области социально-культурной деятельности большое сомнение вызывает то, что в результате действий столичного руководства будут достигнуты эти «наилучшие результаты».

Действия Департамента культуры города Москвы удивляют своей поспешностью и непродуманностью. Решил посмотреть на сайте учреждения, а кто сейчас его возглавляет. Безусловно, это достойные и уважаемые люди, но когда ознакомился с информацией о их базовом образовании, для меня стало понятным, почему одним росчерком пера так запросто в Департаменте культуры решили искорёжить систему учреждений культуры города. Если бы кто-нибудь из них изучал историю библиотечного дела, то, скорее всего, они бы не семь, а десять раз подумали, прежде чем осуществлять свой план.

В далёком 1929 году в Орехово-Зуево начал осуществляться печально известный Орехово-Зуевский эксперимент, когда реформаторы того времени решили объединить систему библиотек Народного комиссариата просвещения с профсоюзными библиотеками. Слава Богу, у реформаторов хватило ума провести этой действо в качестве эксперимента в отдельно взятом регионе. Не буду здесь анализировать просчёты организаторов этого новшества, но эксперимент с треском провалился и, к сожалению, на долгие годы похоронил идею создания централизованных библиотечных систем.

В 1960-е годы, когда вновь был поднят вопрос о централизации библиотечного дела в стране, к решению этого вопроса были привлечены ведущие специалисты библиотечного дела. Тогда было решено осуществлять это нововведение в виде эксперимента в трёх городах РСФСР — Липецке, Нижнем Тагиле и Шахтах, потом к нему было решено подключить ещё ряд городов. И только позже, в семидесятые годы, после того, как была доказана эффективность инновации, было принято решение о централизации библиотек системы Министерства культуры. Не понятно, что мешало Департаменту культуры провести их нововведение в качестве эксперимента в одном из округов столицы, и только после этого принимать такое судьбоносное решение для учреждений культуры города.

Удивляет не только это. Мы говорим о сети библиотек Российской Федерации как целостной библиотечной системе. Вызывает недоумение, как действия столичных властей соотносится с письмом заместителя министра культуры Российской Федерации О. С. Яриловой руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере культуры. В нём Ольга Сергеевна пишет о проведённом Министерством культуры совместно с библиотечным сообществом мониторинге текущего состояния библиотечной сети. В письме говорится о том, что наряду с признанием права субъекта и муниципальных органов исполнительной власти принимать самостоятельные решения о реформировании региональных и муниципальных учреждений культуры, руководителей сферой культуры просят «минимизировать объединение сетей общедоступных региональных и муниципальных библиотек с другими учреждениями». Интересно, какова была судьба этого документа в Департаменте культуры столицы? Создаётся впечатление, что его посмотрели и положили в стол.

Ольга Ярилова Culture.gov.ru

Следует констатировать тот факт, что действия московских властей идут вразрез с государственной политикой в области библиотечного дела. 13 марта 2021 г. Правительством Российской Федерации была утверждена «Стратегия развития библиотечного дела на период до 2030 года». Эта стратегия писалась для библиотек, а не для «Объединения культурных центров». Если кто-то думает, что смена вывески на дверях библиотек не несёт в себе угроз для библиотечного дела столицы, то он глубоко заблуждается. В настоящий момент «Объединённый культурный центр» выпадает из библиотечного правового поля со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Никак не пойму, почему у чиновников от культуры библиотеки вызывают такое желание попрактиковаться в их реформировании. За мою библиотечную жизнь чего только не вытворяли с библиотеками. Сейчас уже никто не вспоминает, как столичные библиотеки реформировались в интеллект-центры. А чего стоят учреждения библиотечного типа. По — хорошему завидуешь музеям и театрам, они так и остаются театрами и музеями, а библиотеки? Как же легко корёжить и уничтожать то, что не тобой создавалось. Более того, не надо забывать о том, что непродуманные действия в столице почти всегда вызывают цепную реакцию в российских регионах. Остаётся только догадываться, какие «реформаторские» планы могут возникнуть у некоторых региональных руководителей сферой культуры.

В последнее время наблюдаю, как меняется деятельность Министерства культуры России относительно библиотечной сферы. Об этом говорят и реализация проекта модельных библиотек, создание Совета библиотек при Минкультуры России. Можно приветствовать и создание Межведомственного совета по развитию библиотечного дела Российской Федерации. Успешные и значимые действия Министерства культуры в области библиотечного дела определяется тесным взаимодействием с библиотечным сообществом, с Российской библиотечной ассоциацией. Всё это вызывает вопросы к Департаменту культуры столицы — почему ваш проект не обсуждался специалистами библиотечного дела, тем более с учётом того, что в вашей структуре я не нашёл ни одного специалиста в этой области? Думаю, что оценки специалистов помогли бы вам определиться в целесообразности или нецелесообразности ваших действий. И следующее — в чём была необходимость в такой поспешности ваших действий накануне Нового года?

Когда-то в одной из своих статей написал такую фразу, которую могу сегодня повторить: «Люди, представляющие любые властные структуры, должны наконец-то понять, что дискредитируют власть совсем не те, кто хает её при каждом удобном случае, кто живёт по принципу, чем хуже в стране — тем лучше. Самый большой урон власти наносят те, кто, являясь её представителями, принимают необдуманные решения, исходя из сиюминутной конъюнктуры. Те, кто не умеют слушать людей, не облечённых высокими должностями и званиями, а просто живущих на земле».

Не так давно известный петербургский учёный в области библиотековедения, информатики и теории социальных коммуникаций, Аркадий Василевич Соколов ввёл термин «разбиблиотечивание». Этим неблагозвучным словом он обозначил такие преобразования библиотеки, когда она утрачивает свои сущностные, необходимые и обязательные качества. Теперь я четко знаю, что наша столица стала лидером в этом процессе «разбиблиотечивания».