Вашингтон, 3 января 2022, 21:48 — REGNUM Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о поддержке премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в борьбе за сохранение своего поста. Об этом говорится в заявлении Трампа, распространенном его пресс-службой.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан запланировали встречу на начало февраля следующего года, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
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