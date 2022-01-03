Вашингтон, , 21:48 — REGNUM Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о поддержке премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в борьбе за сохранение своего поста. Об этом говорится в заявлении Трампа, распространенном его пресс-службой.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это сильный лидер, которого уважают все. Я полностью поддерживаю его в борьбе за переизбрание премьер-министром», — говорится в заявлении Трампа.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан запланировали встречу на начало февраля следующего года, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

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