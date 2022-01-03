Бергамо, Италия, , 21:44 — REGNUM 3 января итальянская газета La Gazzetta dello Sport сообщила, что 26-летний полузащитник сборной России Алексей Миранчук не намерен возвращаться в чемпионат России и будет отклонять любое предложение санкт-петербургского «Зенита».

Алексей Миранчук Дмитрий Голубович

Ранее сообщалось, что в подписании Алексея Миранчука заинтересован главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко. Также российского футболиста планирует взять в аренду миланский «Интер».

Миранчук перешел в «Аталанту» 4 сентября 2020 года из московского «Локомотива» за 14,5 миллиона евро. Текущее соглашение футболиста с клубом из Бергамо рассчитано до 30 июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского спортсмена в 11 миллионов евро.