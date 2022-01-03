Милан, Италия, , 21:41 — REGNUM Руководство миланского «Интера» рассматривает возможность перехода 26-летнего атакующего полузащитника «Аталанты» и сборной России Алексея Миранчука. «Нерадзурри» планируют взять футболиста в аренду на вторую половину сезона. Об этом сообщило издание Calciomercato.

Алексей Миранчук Дарья Драй © ИА REGNUM

Также сообщается, что в арендном соглашение будет предусмотрена необязательная опция выкупа футболиста миланским клубом.

В текущем сезоне Алексей Миранчук принял участие в десяти турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Вероны» и одной голевой передачей. В Лиге чемпионов УЕФА на счету футболиста один ассист.

Ранее сообщалось, что руководство «Аталанты» готово продать Миранчука, если поступит предложение в размере 12 миллионов евро.