Нальчик, 3 января, 2022, 21:34 — ИА Регнум. В Урванском районе Кабардино-Балкарии столкнулись два транспортных средства — «ВАЗ-2112» и «ВАЗ-21 099». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло 3 января на 17 км автодороги «Старый Черек — Сукан-Суу» вблизи с. Зарагиж. По последним данным, в результате аварии погибли два человека, еще четыре получили травмы.

«Травмы, несовместимые с жизнью, получили два пассажира автомашины «ВАЗ-21 099» — 79-летняя женщина и 64-летний мужчина, — говорится в сообщении. — Оба водителя и два пассажира «девяносто девятой» доставлены в лечебное учреждение».

В настоящее время устанавливаются причины аварии.