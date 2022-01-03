Оберхоф, Германия, 3 января, 2022, 21:29 — ИА Регнум. Мужской спринт пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе перенесен с 6 на 7 января, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

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Отмечается, что перенос связан с погодными условиями. Все остальные гонки этапа Кубка мира в Оберхофе состоятся согласно первоначальному расписанию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский биатлонист Эдуард Латыпов занял второе место в гонке преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира во французском Анси.

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