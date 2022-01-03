Монако, , 21:27 — REGNUM 3 января французский футбольный клуб «Монако» объявил о назначении на пост главного тренера основной команды 47-летнего бельгийского специалиста Филиппа Клемана, ранее возглавлявшего «Брюгге».

Футбольный клуб «Монако»

Ранее сообщалось, что бывший тренер «монегасков» Нико Ковач был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты команды во внутреннем чемпионате.

9 января «Монако» в матче двадцатого тура французской Лиги 1 сезона 2021/22 сыграет с «Нантом». Встреча пройдет в Нанте на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» и начнется в 19:05 по московскому времени.

До «Брюгге» Филипп Клеман работал в «Генке» и «Васланд-Беверене».